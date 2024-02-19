Криминал 19 февраля 2024, 14:09 Суд в Москве отправил участников международной ОПГ в колонию за сбыт фальшивой валюты Суд Москвы вынес приговор участникам международной ОПГ за ввоз фальшивой валюты Freepik

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В Хорошевском районном суде Москвы двум участникам международной организованной группы вынесли приговор за фальшивомонетчество. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве в ходе предварительного расследования установлена причастность фигурантов к фактам перевозки и сбыта поддельной иностранной валюты», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Она пояснила, что двое россиян, сотрудничая с гражданином Кыргызстана, купили фальшивые доллары, предположительно, иностранного производства.

Один из участников преступной группы перевез деньги в Москву, а другой продал их, разбив на несколько партий. В общей сложности выручка от фальшивых купюр составила 38 550 долларов США.

Полицейским удалось накрыть криминальный бизнес в 2022 году. Вместе с тем в Кыргызстане местные правоохранители задержали предполагаемого соучастника организованной группы. Во время обысков у задержанных нашли образцы поддельной валюты разных видов и номиналов, средства связи и банковские карты.

Одного из участников приговорили к семи годам, другого — к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее в Одинцовском суде Подмосковья приговорили к восьми годам заключения адвоката Дареджан Квеидзе, защищавшую главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Ее соучастнику — адвокату Андрею Фоломейкину — вынесли аналогичный приговор.