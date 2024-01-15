Криминал 15 января 2024, 16:50 Суд в Москве вынес приговор по делу об убийстве 24-летней давности Убивший женщину в 1999 году в Москве мужчина получил 11 лет и 4 месяца колонии Freepik

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Суд признал виновным 49-летнего мужчину, зарезавшего женщину в 1999 году на севере Москвы. Его приговорили к 11 годам и четырем месяцам исправительной колонии особого режима, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, 17 июля 1999 года мужчина, находясь у дома на улице Весенняя в Москве, во время потасовки ударил ножом в грудь незнакомую женщину. От полученного ранения жертва скончалась в больнице.

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Кроме того, обвиняемый вместе с сообщником напал на еще двух мужчин и скрылся с места преступления. Пострадавших экстренно госпитализировали в больницу, где им оказали своевременную медицинскую помощь.

Следователи и криминалисты проанализировали материалы уголовного дела, а также тщательно проверили собранные доказательства. Сотрудники СК установили личность злоумышленника и объявили его в розыск. Позже мужчину задержали в московском аэропорту.

«Приговором Тимирязевского районного суда города Москвы мужчине назначено наказание в виде 11 лет четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — отметили в ведомстве.

Злоумышленник не признал свою вину. В отношении соучастника уголовное дело выделили в отдельное производство — следственные действия продолжают.

Ранее ученого, обвиненного в убийстве 20-летней давности, освободили в Москве. Его задержали из-за сходства с фотороботом преступника.