Криминал 29 июня 2023, 18:09 Суд в Москве вынес приговор по делу о незаконном сбыте лекарств Перовский суд в Москве вынес приговор по делу о незаконном сбыте сильнодействующих веществ https://www.istockphoto.com/

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Перовский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о незаконном сбыте сильнодействующих веществ в отношении четырех участниц организованной группы, сообщила «360» пресс-служба столичной прокуратуры.

В результате судебного разбирательства установили, что Бэла Хуссаин, которая руководила аптечным пунктом, приобретала препараты, содержащие опасные вещества, с целью незаконного сбыта. Затем она передавала их Мадине Токовой, работнице аптеки, где лекарства переупаковывались для последующей продажи фармацевтами Назгуль Мусуралиевой и Гульнарой Сулаймановой.

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Во время обысков у женщин изъяли более трех килограммов прегабалина и свыше 31 килограмма тромикамида.

Хуссаин не явилась на заседание, ее объявили в федеральный розыск и приговорили к 6,5 года лишения свободы. Токовой дали 5,5 года в колонии общего режима. Сулейманову и Мусуралиеву приговорили к 1,5 и году принудительных работ соответственно, с удержанием из заработка пяти процентов в доход государства.

Кроме того, суд лишил женщин права заниматься деятельностью, связанной с реализацией лекарственных средств, на срок от года до 2,5 года.