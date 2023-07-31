Криминал 31 июля 2023, 12:28 Суд в Москве рассмотрит дело об убийстве подростков 34-летней давности Прокуратура Москвы: дело об убийстве двух подростков 34-летней давности передали в суд РИА «Новости»

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Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве двух несовершеннолетних девочек, которое совершили более 34 лет назад. Одного из подозреваемых заключили под стражу. Дело передали в суд, сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

По информации прокуратуры, 57-летнего мужчину обвиняют по статье 102 Уголовного кодекса РСФСР («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах»).

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По данным следствия, в конце марта 1989 года в Москву из другого города приехали две шестнадцатилетние школьницы. Они планировали посетить столичный музей. На следующий вечер они прогуливались у станции метро «Ботанический сад». К ним подошел мужчина и предложил познакомиться. Затем к компании присоединились еще двое. Среди них был и обвиняемый.

Позже они придумали предлог, под которым посадили детей в автомобиль. В ночь на 30 марта злоумышленники обратились к девочкам за помощью, чтобы отвезти домой одного из них, который якобы был пьян.

После того как дети сели в машину, водитель завернул в лесной массив нацпарка «Лосиный остров». Там они изнасиловали школьниц. Девочки пригрозили им, что обратятся в полицию. Тогда мужчины напали на несовершеннолетних. Они избили их по голове и телу, а после задушили своих жертв.

«Уголовное дело направят в Преображенский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей», — говорится в сообщении.

Уголовное производство против его сообщников прекратили в связи с их смертью.

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