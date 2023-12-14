Криминал 14 декабря 2023, 18:18 Суд в Москве продлил арест обвиняемой по делу о торговле детьми Суд Москвы продлил до 16 февраля арест матери 15 детей по делу о торговле людьми Московские суды общей юрисдикции

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Преображенский районный суд Москвы продлил арест Юлии Логиновой, обвиняемой в торговле детьми. Она останется под стражей до 16 февраля 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Женщина попала под подозрение, когда в крови ее ребенка обнаружили запрещенные лекарства. Данные ДНК-тестов показали отсутствие генетической связи.

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Логинова воспитывает 15 детей, пять из которых она называла родными. Ее задержали в середине октября на два месяца, а вместе с ней и предполагаемую соучастницу, гражданку Узбекистана, которая, по данным столичной прокуратуры, продала обвиняемой двух детей.