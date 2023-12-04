Криминал 04 декабря 2023, 12:19 Суд в Москве оставил в силе приговор женщине, сбившей насмерть мать с ребенком Мосгорсуд оставил в силе приговор женщине по делу о гибели матери и сына в ДТП РИА «Новости»

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С учетом позиции прокуратуры Московский городской суд оставил без изменений приговор Наталье Украинской, которая в ноябре прошлого года сбила мать с ребенком на северо-западе столицы. Приговор в виде девяти лет лишения свободы вступил в законную силу, передали в Telegram-канале надзорного ведомства.

27 ноября 2022 года Украинская, управляя автомобилем марки Kia в состоянии наркотического опьянения, врезалась в трамвай на улице Свободы, после чего выехала на тротуар и сбила женщину с двумя детьми, один из которых находился в детской коляске. Мать и четырехлетний ребенок погибли.

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Виновницу ДТП осудили на девять лет и запретили управлять автомобилем в течение двух лет и 10 месяцев. Ее адвокат подал апелляцию, но суд не удовлетворил жалобу и оставил приговор Тушинского районного суда от 5 июля 2023 года без изменения.