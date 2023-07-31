Криминал 31 июля 2023, 18:06 Суд в Москве оставил под арестом Беркович и Петрийчук Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов Беркович и Петрийчук по делу об оправдании терроризма РИА «Новости»

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Суд отклонил жалобу адвокатов режиссера Евгении Беркович и драматурга Светлане Петрийчук. Об этом рассказали в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Вынесенное ранее постановление Хамовнического районного суда города Москвы о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Беркович и Петрийчук осталось без изменений. Таким образом, следствие продлится до 16 сентября.

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Поставленный Беркович спектакль «Финист — Ясный сокол» по сценарию Петрийчук стал причиной возбуждения против обеих девушек уголовного дела по статье за публичные призывы, оправдание или пропаганду терроризма. Постановка была посвящена женщинам, которые знакомились в соцсетях и пытались выстраивать отношения с представителями радикального ислама.

Максимальная санкция по статье об оправдании терроризма с использованием интернета (часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации) — семь лет лишения свободы.