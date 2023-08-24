Криминал 24 августа 2023, 14:11 Суд в Москве оштрафовал Telegram на 50 тысяч рублей Суд в Москве впервые оштрафовал Telegram на 50 тысяч рублей за отказ удалить личные данные РИА «Новости»

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Telegram оштрафовали на 50 тысяч рублей за отказ удалить личные данные пользователя по требованию Роскомнадзора. Подобный случай стал первым в истории компании. Об этом сообщил ТАСС.

«Суд впервые признал виновной компанию Telegram по части 5 статьи 13.11 КоАП РФ („Невыполнение оператором требования об уточнении персональных данных, если они являются неточными или незаконно полученными“) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей», — приводит издание слова судьи.

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Основанием для решения стало обращение Леси Лень, чиновницы, заместителя начальника управления работы с реестрами и аналитики Росаккредитации, которая заметила пост в Telegram-канале «АнтиГост» с названием «Все кому не Лень». В нем сообщалось, что Лень является бывшей гражданкой Украины и получила российский паспорт в феврале 2018 года, после чего в июле того же года ее приняли на работу в государственный орган России.

Роскомнадзор потребовал удалить эту информацию, однако Telegram отказался выполнить требование, что и привело к наложению штрафа в размере 50 тысяч рублей. Это максимальная сумма из предусмотренных законом в данном случае.

Представители Telegram в суд не явились.

Ранее суд в Москве оштрафовал TikTok на два миллиона рублей.