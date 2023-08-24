24 августа 2023, 14:11
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 50 тысяч рублей
Суд в Москве впервые оштрафовал Telegram на 50 тысяч рублей за отказ удалить личные данные
Telegram оштрафовали на 50 тысяч рублей за отказ удалить личные данные пользователя по требованию Роскомнадзора. Подобный случай стал первым в истории компании. Об этом сообщил ТАСС.
«Суд впервые признал виновной компанию Telegram по части 5 статьи 13.11 КоАП РФ („Невыполнение оператором требования об уточнении персональных данных, если они являются неточными или незаконно полученными“) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей», — приводит издание слова судьи.
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Основанием для решения стало обращение Леси Лень, чиновницы, заместителя начальника управления работы с реестрами и аналитики Росаккредитации, которая заметила пост в Telegram-канале «АнтиГост» с названием «Все кому не Лень». В нем сообщалось, что Лень является бывшей гражданкой Украины и получила российский паспорт в феврале 2018 года, после чего в июле того же года ее приняли на работу в государственный орган России.
Роскомнадзор потребовал удалить эту информацию, однако Telegram отказался выполнить требование, что и привело к наложению штрафа в размере 50 тысяч рублей. Это максимальная сумма из предусмотренных законом в данном случае.
Представители Telegram в суд не явились.
Ранее суд в Москве оштрафовал TikTok на два миллиона рублей.
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