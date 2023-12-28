28 декабря 2023, 14:33
Суд в Москве огласил приговор участникам «Маяковских чтений»
Суд приговорил к 5,5 и 7 годам участников «Маяковских чтений» Камардина и Штовбу
Участники «Маяковских чтений» Артем Камардин и Егор Штовба получили семь лет и 5,5 года колонии по двум статьям Уголовного кодекса. Приговор вынесли в Тверском районном суде. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Камардина арестовали в сентябре 2022 года за чтение стихов, которые оскорбили ополченцев и детей Донбасса. Он отказался признать себя виновным. Постановлением суда после задержания его направили в психиатрическую клинику имени Сербского для проверки на вменяемость. Экспертиза заняла около месяца.
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Ранее Камардина привлекали к ответственности за хранение наркотических веществ.
По данным Telegram-канала Shot, жену Камардина Александру Попову отправили в автозак вместе с присутствовавшими на слушании журналистами за провокационное поведение. Позже корреспондентов отпустили, а супругу осужденного забрали в отделение.
Накануне прокурор попросил шесть и семь лет колонии для обоих участников «Маяковских чтений».
Суд
Экстремизм
Москва 2023
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