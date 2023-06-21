Криминал 21 июня 2023, 11:19 Суд в Москве назначил банкиру 11 лет колонии за вывод из России 1,6 миллиарда рублей Теневой банкир Моралес-Эскомилья получил 11 лет колонии за вывод из России 1,6 млрд рублей istockphoto.com

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Савеловский районный суд Москвы назначил теневому банкиру Агустину Моралесу-Эскомилья 11 лет колонии за вывод из России 1,6 миллиарда рублей, сообщила генпрокуратура России.

По данным ведомства, с 30 июня по 14 августа 2013 года, будучи фактическим владельцем ОАО АКБ «СМАРТБАНК», в составе преступной группы мужчина перевел на счета АО КБ «Молдиндконбанк» иностранную валюту. При этом он предоставил ложные сведения о целях и назначении перевода на сумму более 1,6 миллиарда рублей.

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Банкира признали виновным по двум статьям. Ему назначали 11 лет колонии строгого режима и штраф в миллион рублей.