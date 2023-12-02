Криминал 02 декабря 2023, 14:42 Суд в Москве арестовал жителя Рязанской области по делу о теракте на железной дороге Московский суд арестовал жителя Рязани по делу о теракте на железной дороге Freepik

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В Дорогомиловском районном суде Москвы отправили в изолятор 35-летнего жителя Рязанской области. Арест продлится до 30 января 2024 года. Мужчина проходит по уголовному делу о теракте на железной дороге, сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

По его данным, в начале этого месяца неизвестные заложили взрывчатку на железнодорожном полотне. В результате подрыва с рельсов сошел грузовой поезд, а также пострадало имущество компании РЖД и грузоотправителей более чем на 30 миллионов рублей.

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Правоохранителям удалось по горячим следам задержать россиянина. Ему предъявили обвинение в теракте и незаконном приобретении взрывчатых веществ.

Следователи опросили свидетелей и собрали достаточно доказательств вины рязанца. Ему грозит до 20 лет колонии.

Подозреваемый признал вину и рассказал, что в феврале 2023 года его завербовал сотрудник ГУР Минобороны Украины. После этого он прошел диверсионную подготовку в Латвии при участии местных спецслужб и уже в марте вернулся в Рязань.