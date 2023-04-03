Криминал 03 апреля 2023, 20:34 Суд в Москве арестовал женщину по подозрению в шпионаже Хамовнический суд Москвы арестовал женщину по фамилии Федорова по делу о шпионаже ru.freepik.com

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Хамовнический суд Москвы арестовал Оксану Федорову по подозрению в шпионаже. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении подозреваемой в шпионаже Оксаны Федоровой меру пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в пресс-службе.

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Рассмотрение дела проходит под грифом «секретно». В связи с эти в суде не смогли назвать гражданство подозреваемой женщины и рассказать какие-либо подробности.

Максимальное наказание по статье 276 УК РФ «Шпионаж» составляет 20 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что суд арестовал 31-летнего американского журналиста, сотрудника московского филиала американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже. Сегодня, 3 марта, он подал жалобу на это решение. Дата рассмотрения апелляции пока неизвестна.