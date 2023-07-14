14 июля 2023, 15:29
Суд в Москве арестовал застройщика по делу о краже денег у дольщиков
Обвиняемого в мошенничестве при строительстве клубного дома «Октябрь» арестовали в Москве
Тушинский райсуд отправил в изолятор 40-летнего мужчину по делу о хищении денег дольщиков. Ему предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
В ведомстве уточнили, что мужчина, будучи застройщиком объекта долевого строительства клубного дома «Октябрь» на улице Народного Ополчения, вместе с подельниками придумал мошенническую схему ради собственной выгоды и в течение восьми лет обманывал дольщиков.
Реклама
В итоге они похитили деньги не менее чем у 400 человек, которые подписали контракт об участии в долевом строительстве и купили помещения строящегося объекта. Однако сообщники так и не ввели в эксплуатацию здание, а вложенные дольщиками средства потратили по своему усмотрению.
Во время судебного процесса мужчина признался в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается под контролем прокуратуры.
Ранее новый закон о механизме восстановления прав дольщиков приняли в Мособлдуме.
Уголовное дело
Строительство
Аресты
Дольщики
Москва 2023
Реклама
Реклама