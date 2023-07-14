Криминал 14 июля 2023, 15:29 Суд в Москве арестовал застройщика по делу о краже денег у дольщиков Обвиняемого в мошенничестве при строительстве клубного дома «Октябрь» арестовали в Москве Telegram-канал прокуратуры Москвы

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Тушинский райсуд отправил в изолятор 40-летнего мужчину по делу о хищении денег дольщиков. Ему предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что мужчина, будучи застройщиком объекта долевого строительства клубного дома «Октябрь» на улице Народного Ополчения, вместе с подельниками придумал мошенническую схему ради собственной выгоды и в течение восьми лет обманывал дольщиков.

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В итоге они похитили деньги не менее чем у 400 человек, которые подписали контракт об участии в долевом строительстве и купили помещения строящегося объекта. Однако сообщники так и не ввели в эксплуатацию здание, а вложенные дольщиками средства потратили по своему усмотрению.

Во время судебного процесса мужчина признался в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается под контролем прокуратуры.

Ранее новый закон о механизме восстановления прав дольщиков приняли в Мособлдуме.