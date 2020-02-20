Суд в Москве арестовал шесть граждан Киргизии за экстремизм
Вердикт вынес Мещанский суд столицы, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Подробности уголовных дел, в которых фигурируют арестованные, не раскрываются.
«Суд арестовал до 17 марта шестерых граждан Республики Киргизия. <…> Все подозреваются по части первой статьи 282.1 УК РФ („Создание экстремистского сообщества“)», — уточнили в суде.
Накануне ФСБ вместе с сотрудниками МВД России задержали в Москве семерых участников международной религиозно-экстремистской организации. Правоохранители забрали из столичной квартиры трех главарей и четырех активных членов законспирированной ячейки. Они проводили сборы, где распространяли идеологию организации «Таблиги Джамаат»*. Задержанные рассчитывали привлечь в организацию новых сторонников.
*«Таблиги Джамаат» — организация, запрещенная на территории Российской Федерации.