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    03 декабря 2021, 12:47

    Суд в Москве арестовал россиянина по фамилии Суслов по делу о госизмене

    Лефортовский суд Москвы: арестован гражданин РФ Суслов по обвинению Госизмене

    Наза Салех Захи

    Лефортовский суд Москвы взял под стражу россиянина по фамилии Суслов. Речь идет об уголовном деле о госизмене. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

    Суд в Москве арестовал россиянина по фамилии Суслов по делу о госизмене

    «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Суслову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — заявил собеседник агентства.

    Суслова обвинили в госизмене, по этой статье ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Что конкретно вменяется фигуранту дела, неизвестно. Все материалы в подобных случаях засекречены.

    В ноябре появилась информация о том, что жителя Крыма заподозрили в шпионаже в пользу Украины. ФСБ задержала его в Ялте. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что мужчина передавал за границу сведения, составляющие государственную тайну. По неофициальным данным, речь идет о депутате городского парламента Юрии Ломенко.