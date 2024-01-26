Криминал 26 января 2024, 02:42 Суд в Москве арестовал полицейского, передававшего данные о смертях за взятки Freepik

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Савеловский суд Москвы заключил под стражу полицейского, который передавал сведения об умерших людях за денежное вознаграждение. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба суда.

«Щеглову Валерию Николаевичу, состоящему в должности старшего оперативного дежурного дежурной части УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве, обвиняемому в получении взятки, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в пресс-службе.

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Щеглов получал взятки от заинтересованных людей, которым сообщал служебную информацию о фактах смерти граждан, личные данные и данные родственников умерших, пояснили в суде.

Суд арестовал троих мужчин, подозреваемых в избиении подростков на востоке Москвы. Четвертому фигуранту избрали меру пресечения домашний арест.