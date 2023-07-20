20 июля 2023, 14:00
Суд в Москве арестовал подростка, напавшего на мужчину в парке Горького
Замоскворецкий суд арестовал одного из подростков, напавших на мужчину в парке Горького
Одного из подростков, напавших на мужчину в парке Горького, арестовали в зале Замоскворецкого суда. Об этом сообщил корреспондент «360».
Суд избрал в отношении несовершеннолетнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
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Молодого человека обвинили в участии в драке, произошедшей в парке 12 июля. Тогда трое подростков 2006 и 2007 годов рождения окружили мужчину, сидевшего на скамье, и, пока двое отвлекали его внимание, третий подошел сзади и ударил пострадавшего ногой в голову. После публикации видео с нападением подростками заинтересовались правоохранительные органы, позже все трое были задержаны.
Ранее отец одного из нападавших заявил, что не одобряет действий своего несовершеннолетнего сына. Он уточнил, что мальчик состоит на учете у уполномоченного по делам несовершеннолетних при полиции.
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