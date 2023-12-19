Криминал 19 декабря 2023, 21:19 Суд в Москве арестовал начальника ГУ МЧС России по Самарской области Начальника ГУ МЧС России по Самарской области Бойко заключили под стражу Пресс-служба МЧС

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Бассманный суд Москвы арестовал начальника Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Олега Бойко до 15 февраля 2024 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

По информации ведомства, Бойко обвиняется в получение взятки в особо крупном размере. Другие фигуранты дела — руководители коммерческих компаний Яна Гущина и Елены Тютюнник обвиняются в даче взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

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Суд избрал всем фигурантам уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 28 суток — до 15 февраля 2024 года.

В понедельник, 18 декабря, стало известно, что оперативники ФСБ в Самаре совместно с коллегами из Следственного комитета задержали руководителя областного главка МЧС Олега Бойко. Его подозревают в вымогательстве­ у денежных средств у подчиненных, которые те незаконно получали от руководителей коммерческих организаций в ходе проверок пожарной безопасности.

Во вторник, 19 декабря, подозреваемого этапировали в Москву.