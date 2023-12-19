19 декабря 2023, 21:19
Суд в Москве арестовал начальника ГУ МЧС России по Самарской области
Начальника ГУ МЧС России по Самарской области Бойко заключили под стражу
Бассманный суд Москвы арестовал начальника Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Олега Бойко до 15 февраля 2024 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
По информации ведомства, Бойко обвиняется в получение взятки в особо крупном размере. Другие фигуранты дела — руководители коммерческих компаний Яна Гущина и Елены Тютюнник обвиняются в даче взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.
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Суд избрал всем фигурантам уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 28 суток — до 15 февраля 2024 года.
В понедельник, 18 декабря, стало известно, что оперативники ФСБ в Самаре совместно с коллегами из Следственного комитета задержали руководителя областного главка МЧС Олега Бойко. Его подозревают в вымогательстве у денежных средств у подчиненных, которые те незаконно получали от руководителей коммерческих организаций в ходе проверок пожарной безопасности.
Во вторник, 19 декабря, подозреваемого этапировали в Москву.
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