Криминал 21 февраля 2024, 18:26 Суд в Москве арестовал мужчину по подозрению в госизмене Мещанский суд Москвы арестовал россиянина Мартынова по подозрению в госизмене РИА «Новости»

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Мещанский районный суд Москвы принял решение заключить под стражу Мартынова Н. О. сроком на два месяца, до 19 апреля 2024 года. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Мужчине предъявили обвинение в государственной измене согласно статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Другие подробности дела не раскрыли из-за секретности.

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Накануне в столице признали виновным в госизмене бывшего полковника запаса. Его лишили звания и приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Дело рассматривали в закрытом режиме из-за секретности.