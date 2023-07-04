Криминал 04 июля 2023, 18:38 Суд в Москве арестовал иностранца по делу о шпионаже Лефортовский суд Москвы арестовал иностранного гражданина Ерменко по делу о шпионаже Лефортовский суд Москвы

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Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил на два месяца под стражу гражданина по фамилии Ерменко по делу о шпионаже. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мужчине вменяют статью 276 Уголовного кодекса Российской Федерации («Шпионаж»). Подробности дела не раскрываются, так как материалы содержат государственную тайну. Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

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Ранее агентство внутренней безопасности Польши задержало хоккеиста из России за шпионаж.