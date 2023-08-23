Эксклюзив 23 августа 2023, 22:38 Суд в Москве арестовал главу компании, организовавшей незаконную экскурсию для диггеров Суд в Москве арестовал главу компании «Спутник» Кима после экскурсии с диггерами

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Замоскворецкий суд Москвы арестовал главу компании «Спутник» Александра Кима по делу о нелегальной организации экскурсии по подземным коммуникациям Неглинки в Москве. Кадры с заседания суда оказались в распоряжении «360».

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Киму меры пресечения в виде содержания под стражей», — заявила судья.

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Скоро суд будет рассматривать аналогичное ходатайство против организатора экскурсии Никиты Дубаса. Сам Ким не признал свою вину, его защита согласна предоставить залог в размере пяти миллионов рублей. Также она не возражает, чтобы Кима отправили под домашний арест.

Ранее тела всех участников смертельной экскурсии диггеров нашли в Москве. Все они погибли в подземных туннелях, когда в столице начался сильный ливень и уровень воды резко поднялся.

Тела двух подростков достали из воды рядом с парком «Зарядье». Позже труп 15-летней девочки с пробитой головой обнаружили недалеко от Большого Устьинского моста на Москворецкой набережной. Потом нашли тело четвертого диггера — оно находилось под Парящим мостом в «Зарядье». Спустя некоторое время отыскали остальных.