Криминал 13 марта 2024, 05:02 Суд в Москве арестовал двух женщин по подозрению в торговле людьми РИА «Новости»

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Преображенский суд Москвы заключил под стражу Зухру Мусалаеву и Анну Куликову, подозреваемых в торговле людьми. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В отношении Мусалаевой и Куликовой избрана мера пресечения в виде заключении под стражу до 16 апреля 2024 года», — рассказала собеседница агентства.

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В суде уточнили, что дела подозреваемых объединены в одно производство с делом арестованной ранее матери 15 детей Юлии Логиновой.

Логинову арестовали в октябре прошлого года по подозрению в торговле несовершеннолетними. Женщина уверяла, что все 15 детей, которых она воспитывает, — ее родные. Якобы пятерых она родила сама, а еще десятерых — с помощью суррогатной матери. Но данные ДНК-теста показали, что ни один из несовершеннолетних не является родственником женщины. Суд предположил, что Логинова выкупала детей у других женщин и подделывала документы, выдавая их за своих. Самый старший из воспитанников Логиновой назвал ее крупной мошенницей.

В декабре прошлого года Следственный комитет России сообщил, что в Москве раскрыли преступную группу, торговавшую детьми. По данным следствия, злоумышленники действовали под видом благотворительных фондов, работающих с беременными женщинами, которые хотят сделать аборт. Преступники убеждали их родить ребенка, после чего забирали новорожденных.