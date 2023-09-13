13 сентября 2023, 19:12
Суд в Москве арестовал 11 квартир у журналиста Караулова
Суд в Москве арестовал 11 квартир у журналиста Караулова по уголовному делу
Журналиста Андрея Караулова, признанного иностранным агентом, обвинили в незаконном предпринимательстве из-за сдачи в аренду 11 принадлежащих ему квартир. Недвижимость арестовал Симоновский суд Москвы. Об этом сообщила радиостанция «Business FM».
Однако защита Караулова* указала на то, что он не скрывал своих действий и официально уплачивал подоходный налог в размере 13% за каждую квартиру, которую сдавал в аренду в столице.
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По информации СМИ, уголовное дело о сдаче квартир стало третьим для журналиста. Ранее его признали виновным в клевете на Никиту Михалкова и главу «Ростеха» Сергея Чемезова.
В список иноагентов Караулова* внесли 30 июня вместе с Борисом Гребенщиковым*.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
Суд
Журналистика
Недвижимость
Иноагенты
Москва 2023
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