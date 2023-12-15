Криминал 15 декабря 2023, 08:53 Суд в Екатеринбурге продлил арест обвиняемому в убийстве медбрата Суд над обвиняемым в убийстве медбрата пенсионером начался в Екатеринбурге Пресс-служба Свердловского областного суда

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Свердловский областной суд в Екатеринбурге приступил к рассматриванию уголовного дела об убийстве 28-летнего медбрата. В совершении преступления обвиняют 66-летнего мужчину. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Пенсионера подозревают в нанесении удара ножом молодому человеку, когда тот приехал на вызов. Медбрат постучал в дверь квартиры, чтобы оказать медицинскую помощь находившейся там женщине. По версии следствия, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения разозлился из-за шума и убил мужчину.

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В суде фигурант уголовного дела признался, что не хотел лишать медбрата жизни. Он извинился перед родственниками погибшего и раскаялся в содеянном. Свердловский суд решил продлить арест пенсионера до 26 мая 2024 года.

Ранее жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве собственной жены. По версии следствия, мужчина во время ссоры избил супругу табуреткой и ударил ее ножом. Он сам обратился в полицию и признался в убийстве.