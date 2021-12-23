Суд в Джанкое вынесет наказание мужчине за убийство жительницы Севастополя

Джанкойский районный суд рассмотрит уголовное дело 47-летнего мужчины, который избил до смерти свою сожительницу, уроженку города Севастополя. По информации следствия, убийство произошло осенью 2020 года, написал «Новый Севастополь».

«От полученных травм 34-летняя уроженка Севастополя скончалась на месте происшествия. С целью сокрытия следов преступления мужчина погрузил труп женщины в багажник принадлежавшего ему автомобиля „ВАЗ“, вывез на участок местности, расположенный на берегу озера, где закопал труп», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Республики Крым.

На мужчину было заведено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». За совершенное преступление обвиняемому может грозить до 15 лет лишения свободы.