Криминал 23 декабря 2022, 18:56 Суд в Донецке продлил арест 19 боевикам «Азова» на два месяца Донецкий суд в рамках российского законодательства продлил арест 19 боевикам «Азова» Pxhere

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Ворошиловский суд Донецка впервые в рамках законодательства России продлил арест 19 боевикам «Азова»* на два месяца. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Боевиков обвинили в участии деятельности полка «Азов»*, который признан террористической организацией. Также суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста еще 15 бойцам 26 декабря.

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«По сути, это первое продление меры пресечения азовцам* в рамках уже российского законодательства», — уточнил собеседник агентства.

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Недавно боевиков нацбатальона уличили в зверствах в Мариуполе. По данным Международного общественного трибунала по Украине, состоящий в «Азове»* боец Иван Бочкарев в феврале расстрелял мирного жителя.

Группировка тогда захватила позиции рядом со школой. Во время дежурства по территории Бочкарев увидел мужчину. Боевик решил, что тот снимал военную технику на камеру телефона. Бочкарев заставил свою жертву пройти в школу, где нацбатам приказали расправиться с очевидцем.

*Нацбатальон «Азов» признан в России террористической организацией.