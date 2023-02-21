Криминал 21 февраля 2023, 07:44 Суд в Белгороде вынес первый с начала спецоперации приговор по делу о диверсии Белгородский областной суд приговорил обвиняемых в подготовке диверсии к 3,5 года тюрьмы РИА «Новости»

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Двух мужчин отправили на 3,5 года в колонию строгого режима за подготовку диверсии на пути следования военных эшелонов. Первый с начала спецоперации приговор по такому делу вынес Белгородский областной суд, рассказал ТАСС.

Их задержали в марте за подготовку диверсии — мужчины хотели перед проездом поезда повредить железнодорожные пути у поселка Томаровка Яковлевского района Белгородской области, снять это на фото и видео, а потом опубликовать в интернете. Кроме того, следователи выяснили, что они отправляли администраторам украинского сайта «Миротворец» информацию о российских военнослужащих.

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Суд постановил, что их действия могли спровоцировать сход поезда с рельсов, сломать технику и навредить военным. Обвиняемых приговорили к 3,5 года колонии строгого режима. По информации агентства, этот вердикт стал первым по статье «Диверсия» с начала спецоперации.

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ФСБ ранее показала задержание и допрос диверсантов. Они признались, что хотели выкрутить винты, ослабить крепежи и повредить железнодорожное полотно. Парни заняли антироссийскую позицию и пытались наладить контакты с украинскими спецслужбами.