21 февраля 2023, 07:44
Суд в Белгороде вынес первый с начала спецоперации приговор по делу о диверсии
Белгородский областной суд приговорил обвиняемых в подготовке диверсии к 3,5 года тюрьмы
Двух мужчин отправили на 3,5 года в колонию строгого режима за подготовку диверсии на пути следования военных эшелонов. Первый с начала спецоперации приговор по такому делу вынес Белгородский областной суд, рассказал ТАСС.
Их задержали в марте за подготовку диверсии — мужчины хотели перед проездом поезда повредить железнодорожные пути у поселка Томаровка Яковлевского района Белгородской области, снять это на фото и видео, а потом опубликовать в интернете. Кроме того, следователи выяснили, что они отправляли администраторам украинского сайта «Миротворец» информацию о российских военнослужащих.
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Суд постановил, что их действия могли спровоцировать сход поезда с рельсов, сломать технику и навредить военным. Обвиняемых приговорили к 3,5 года колонии строгого режима. По информации агентства, этот вердикт стал первым по статье «Диверсия» с начала спецоперации.
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ФСБ ранее показала задержание и допрос диверсантов. Они признались, что хотели выкрутить винты, ослабить крепежи и повредить железнодорожное полотно. Парни заняли антироссийскую позицию и пытались наладить контакты с украинскими спецслужбами.
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