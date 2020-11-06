Суд Удмуртии решит судьбу мужчины после убийства жены и соперника
Молодой человек предстанет перед судом в Ижевске, его обвиняют в убийстве двух человек. Об этом сообщил сайт IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По данным следствия, 10 июня 24-летний обвиняемый пришел в квартиру своей жены, которая подала на развод. Там местный житель также увидел незнакомого ему мужчину. В приступе ревности молодой человек схватился за нож и напал на жену и соперника.
Пострадавшие умерли сразу же. Врачи диагностировали у них многочисленные ранения в область шеи, грудной клетки и конечностей.
Изначально обвиняемый скрылся с места происшествия, но потом сам сдался полиции.
Уголовное дело с обвинительным заключением передано в Верховный суд Удмуртии. Мужчине грозит лишение свободы на срок от восьми до 20 лет либо пожизненное заключение.