Суд Тюмени вынес приговор убийце стрелявшего в торговом центре «Кристалл»

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор Шираку Саргсяну, который убил стрелявшего в торговом центре «Кристалл» Павла Колозяна.

Отмечается, что 42-летнего осужденного приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Решение суда несколько раз откладывали, сообщило агентство Ura.ru.

«Приговор должны были огласить еще в 10:00, но оглашение несколько раз откладывали из-за того, что подсудимого долго везли из заводоуковского следственного изолятора» — рассказал собеседник агентства.

Согласно материалам дела, тело Колозяна с огнестрельными ранениями обнаружили 8 февраля в районе ТЭЦ-2. Главным подозреваемым стал Ширак Саргсян. По данным следователей, причиной убийства является конфликт между мужчинами. Уточняется, что погибший при жизни угрожал Саргсяну. Это послужило смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

Ранее агентство сообщало, что летом прошлого года Колозян устроил стрельбу в тюменском торговом центре. За это молодого человека 1991 года рождения приговорили к 11 месяцам исправительных работ.