Суд Ставрополья арестовал осквернившего Вечный огонь подростка

Невинномысский городской суд арестовал на два месяца 17-летнего подростка, осквернившего мемориал «Вечный огонь» 26 марта. Об этом сообщила прокуратура Ставропольского края.

Арестованный юноша в компании двух друзей 19 лет и 21 года проходят обвиняемым по уголовному делу о публичном осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества.

Как сообщил сайт «Аргументы и факты», в социальных сетях Ставрополья разошлась видеозапись, на которой один молодой человек справил малую нужду на мемориал «Вечный огонь», а потом присоединился к своим друзьям.

Полиция завела дело по факту вандализма. Личности подозреваемых быстро установили, это оказались жители Кочубеевского округа. Свое поведение они объяснили тем, что находились в состоянии опьянения.

Материалы уголовного дела забрал краевой главк СК, который переквалифицировал статью на публичное осквернение символов воинской славы России. Старших товарищей суд арестовал после задержания, а 17-летнему подростку продлили арест на 72 часа, по истечении которых он также отправился в изолятор.