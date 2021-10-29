Суд США обвинил шестерых «российских хакеров»

Суд США возбудил дело против шестерых россиян и одного гражданина Украины. Всех их обвинили в кибервымогательстве, написало РИА «Новости» со ссылкой на документы суда.

По версии правоохранительных органов, эти люди создали программу Trickbot, которая позволяла «тянуть» деньги у людей.

Имена двоих фигурантов известны. Это мужчина и женщина — гражданин России Владимир Дунаев, которого экстрадировали специально для расследования из Южной Кореи, и Алла Витте, которую задержали на территории Майами во Флориде США. В двух других документах, попавших в распоряжение Минюста, сказано, что у девушки двойное гражданство. Ее вторая «родная» страна — Латвия.

Сейчас Дунаеву грозит до 60 лет тюрьмы, а Витте — половина этого срока.

По данному делу прошли еще четыре человека из России, имена которых не названы, и один выходец из Украины. Сейчас они находятся на свободе. Известно, что россияне на момент написания обвинительного заключения летом 2020 года находились в России.

Следствие постановило, что преступное объединение работало на территории России, Белоруссии, Украины и Суринамы.