Суд снял арест с подростка, готовившего бойню в школе Саратова

Саратовский областной суд выпустил из-под стражи одного из двух подростков, проходящих по делу о подготовке массового убийства в школе Саратова. Рассмотрение апелляции на арест второго парня пока продолжается.

«В отношении одного (подростка — прим.ред.) изменено решение Волжского районного суда от 26 февраля, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца — по 20 апреля включительно», — сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь суда Ирина Чернова.

Она объяснила, что молодой человек не сможет общаться с проходящими по делу людьми, выходить ночью из дома. Интернетом и телефоном ему разрешается пользоваться ограниченное время. Чернова подтвердила, что оба подростка проходят по делу как обвиняемые.

Сотрудники ФСБ задержали подростков в заброшенном бомбоубежище. Там они прятали обрез охотничьего ружья. Одному школьнику 14 лет, его другу — 15 лет. Они признались, что хотели убить «примерно 40 человек». Преступление готовили из чувства мести. Их арестовали 26 февраля на два месяца. Защита подростков подала апелляции.

Ранее детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя рассказала, что уже под стражей школьники поменяли свои показания. Они заявили, что не хотели никого убивать. Загородняя отметила, что ни мальчики, ни их семьи не состояли на профилактическом учете. Их родители заявили, что сверстники обижали подростков.