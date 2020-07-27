Суд сделал замечание историку Олегу Соколову за нападки на свидетеля

Историк Олег Соколов, которого судят за убийство аспирантки из СПбГУ, получил замечание от судьи после эмоционального высказывания в адрес свидетеля. Такую реакцию у историка вызвал его давний оппонент Евгений Понасенков.

В ходе заседания судья спросила у Понасенкова, относится ли он к Олегу Соколову с неприязнью. На это публицист ответил коротко: «Нет».

Сразу ложь! Этот человек в течение двух лет вел против меня травлю, как же у него нет неприязненного отношения Олег Соколов.

Судье пришлось утихомиривать Соколова. Историку сделали замечание и напомнили, что он еще сможет задать вопросы свидетелю.

До этого на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга Соколов и вовсе объявил, что убил Анастасию Ещенко из-за травли, устроенной Понасенковым. Он считает, что клевета об избиении им девушки в 2008 году оказала «психотравмирующее воздействие» на него и на Ещенко.

Бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить части тела аспирантки Анастасии Ещенко. Мужчина упал в воду, оттуда его доставили в больницу, а потом в тюрьму. Его обвиняют в убийстве.