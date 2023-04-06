Криминал 06 апреля 2023, 04:58 Суд Сахалина приговорил иностранца к 12 годам за помощь террористам ФСБ: иностранца на Сахалине приговорили к 12 годам лишения свободы за помощь террористам РИА «Новости»

Читать 360tv в

Суд на Сахалине приговорил 37-летнего иностранца к 12 годам лишения свободы за помощь в организации террористического акта. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.

«Исходя из фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления и степени его общественной опасности, суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — сказано в сообщении ведомства.

Реклама

Гражданин одной из республик Центральноазиатского региона является последователем радикальных течений ислама. В интернете иностранец вел активную переписку с членом международной террористической организации и был готов действовать в интересах радикалов.

Преступник регулярно перечислял боевикам деньги и оказывал им различную помощь в подготовке терактов. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.