Криминал 03 апреля 2023, 21:57 Суд рассмотрит вопрос об аресте подозреваемой в убийстве Татарского ТАСС: суд рассмотрит ходатайство в отношении подозреваемой в убийстве Татарского Треповой Unsplash

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Басманный суд Москвы 4 апреля рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой в убийстве Владлена Татарского — Дарьи Треповой. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Треповой завтра поступит в Басманный суд для рассмотрения», — заявил собеседник агентства.

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Источник уточнил, что Трепову этапируют из Санкт-Петербурга в Москву.

Блогер и военный корреспондент Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге вечером 2 апреля. Следком переквалифицировал дело о взрыве на террористический акт. В распоряжении следствия появились данные, что организацией теракта занимались с территории Украины. В результате взрыва ранения получили 33 человека.

Правоохранительные органы задержали подозреваемую в организации теракта Дарью Трепову. Ее нашли 3 апреля в съемной квартире и доставили в здание Следственного управления Санкт-Петербурга.