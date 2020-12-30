Суд рассмотрит дело об организации женщиной интим-услуг в Пензе
Суд Пензы рассмотрит дело об организации интим-услуг в городе. По версии следствия, с декабря прошлого по июль нынешнего года женщина нанимала девушек и предоставляла им клиентов, информирует сайт «Пенза-пресс».
Уточняется, что местная жительница вела с «сотрудницами» расчеты и подыскивала апартаменты для оказания платных интим-услуг. Так, в незаконную сеть были вовлечены трое знакомых. Женщина забирала у секс-работниц половину полученной от клиентов суммы.
Поиск девушек совершался при помощи интернет-объявлений. С потенциальными клиентами пензячка договаривалась сама. Прокурор направил уголовное дело в Железнодорожный суд города.