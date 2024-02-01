01 февраля 2024, 16:52
Суд рассмотрит дело об организации подпольного казино на юго-западе Москвы
Трое москвичей пойдут под суд за организацию подпольного казино в Южном Бутове
Перед судом предстанут трое мужчин, обвиняемых в организации незаконного казино в районе Южное Бутово. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Москве.
По версии следствия, в сентябре 2022 года на улице Старокрымская группа мужчин начала проводить азартные игры с целью извлечения неправомерной прибыли. Однако вскоре незаконное предприятие обнаружили сотрудники полиции.
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Против организаторов казино возбудили уголовное дело. В рамках расследования следователи допросили свыше 30 свидетелей.
Неделю назад пятерых россиян задержали на Пхукете за игру в покер. Полиция изъяла на вилле игорный стол, фишки, камеры видеонаблюдения и другие вещдоки.
Еще один игорный дом накрыли в Северске Томской области. При обыске из заведения изъяли 15 игровых автоматов, деньги и технику.
Суд
Следственный комитет России
Москва
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