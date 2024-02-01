Криминал 01 февраля 2024, 16:52 Суд рассмотрит дело об организации подпольного казино на юго-западе Москвы Трое москвичей пойдут под суд за организацию подпольного казино в Южном Бутове РИА «Новости»

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Перед судом предстанут трое мужчин, обвиняемых в организации незаконного казино в районе Южное Бутово. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Москве.

По версии следствия, в сентябре 2022 года на улице Старокрымская группа мужчин начала проводить азартные игры с целью извлечения неправомерной прибыли. Однако вскоре незаконное предприятие обнаружили сотрудники полиции.

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Против организаторов казино возбудили уголовное дело. В рамках расследования следователи допросили свыше 30 свидетелей.

Неделю назад пятерых россиян задержали на Пхукете за игру в покер. Полиция изъяла на вилле игорный стол, фишки, камеры видеонаблюдения и другие вещдоки.

Еще один игорный дом накрыли в Северске Томской области. При обыске из заведения изъяли 15 игровых автоматов, деньги и технику.