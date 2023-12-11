Криминал 11 декабря 2023, 20:53 Суд рассмотрит дело о нападении участников банды Басаева на псковских десантников СК: дело против участников атаки на десантников из Пскова в Чечне передали в суд Pxhere

Читать 360tv в

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении участников банды Шамиля Басаева, напавших на псковских десантников в 2000 году в Чечне. Об этом Lenta.ru сообщили в Следственном комитете России.

Материалы дела в отношении Ильгиза Мухаметгалиева, Ильгама Гумерова, Мухамедвали Шайхутдинова и Хайдара Раззакова направили в суд. Их обвиняют по статьям «Участие в банде», «Вооруженный мятеж» и «Посягательство на жизнь военнослужащих».

Реклама

По версии следователей, 29 февраля 2000 года фигуранты дела под руководством Басаева и террориста Хаттаба приняли участие в нападении на псковских военных в Чечне. Обвиняемые произвели прицельные выстрелы по потерпевшим из автомата Калашникова. В результате пострадали 88 десантников, 84 из которых погибли.

Ранее в Северо-Кавказском округе завершилось расследование уголовного дела против жителя Чечни Рустама Нукаева и Адильхана Елманбетова из Ставропольского края. Их также обвинили по статьям об участии в банде, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих.