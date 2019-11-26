Суд рассмотрит апелляцию адвоката Соколова на перевод в Москву

Историка Соколова, убившего свою возлюбленную Анастасию Ещенко, могут перевести в Москву после рассмотрения Санкт-Петербургским городским судом апелляционной жалобы защиты, сообщил адвокат Соколова.

Жалоба касалась выбранной судом меры присечения в виде заключения под стражу.

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По словам защиты, заседание назначено на пятое декабря текущего года.

9 ноября 2019 года Соколова задержали по подозрению в убийстве своей бывшей студентки, соавтора научных работ Анастасии Ещенко.

Соколов оформил явку с повинной, ему также была назначена психиатрическая экспертиза. Есть вероятность, что бывший доцент СПбГУ действовал в состоянии аффекта.

По словам самого подсудимого, убийство было совершено на почве личного конфликта. В его отношении была избрана мера пресечения «в виде заключения под стражу на два месяца в СИЗО».