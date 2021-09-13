Суд рассмотрит апелляцию блогера Mellstroy. Прямая трансляция

Блогер Mellstroy (Андрей Бурим), который признан виновным в избиении девушки во время стрима, подал в суд апелляцию. Ее 13 сентября рассмотрят в суде. «360» ведет прямую трансляцию.

Mellstroy в октябре 2020 года в прямом эфире на YouTube-канале несколько раз приложил модель Алену Ефремову лицом о поверхность стола. Девушка получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы мягких тканей скуловой области, а также шейного и грудного отделов позвоночника.

Бурима приговорили к шести месяцам исправительных работ. У него также каждый месяц будут удерживать по 10% из заработной платы в доход государства. Блогер выплатил моральную компенсацию. Ефремова получили от него более 70 тысяч рублей.

Защита решением Пресненского суда осталась недовольна и заявила, что будет обжаловать приговор.