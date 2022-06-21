Суд пройдет над организаторами двух казино во Владимирской области

Шестеро мужчин пойдут под суд за организацию двух игорных клубов. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Нелегальной деятельностью занимались семь человек, но личность одного из них пока не удалось установить. Остальных будут судить.

Известно, что они закупили игровое оборудование и создали два игровых клуба, которые хорошо законспирировали. Таким образом им удавалось зарабатывать миллионы.

Теперь им грозит срок до шести лет и штраф до миллиона рублей.