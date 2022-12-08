Криминал 08 декабря 2022, 17:15 Суд пройдет над бизнесменом, по вине которого погиб ребенок в Татарстане

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Предприниматель из Татарстана пойдет под суд из-за того, что на участке, находящемся у него в собственности, погиб ребенок. Об этом сообщило издание Inkazan со ссылкой на помощника главы СУ СКР по Татарстану Андрея Шептицкиого.

Мужчина приобрел землю на территории заброшенного завода. Он не стал ремонтировать или сносить постройки, а также не стал огораживать участок.

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В результате, там погибла восьмилетняя девочка, после того, как на нее рухнула секция забора. Уголовное дело передали в суд.

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