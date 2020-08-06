Ефремов вернулся в суд на второй день заседаний. Онлайн-трансляция

Пресненский суд Москвы проведет второе заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. В предыдущий раз актер не признал своей вины и заявил, что не помнит аварию. «360» ведет онлайн-трансляцию от здания суда.

Михаила Ефремова уже привезли в Пресненский суд. Заседание начнется в 10:00.

По решению суда, слушания по делу актера будут проходить каждый день. Предыдущее заседание состоялось 5 августа. На нем Ефремов заявил, что не признает своей вины, так как ничего не помнит о моменте смертельной аварии.

Кроме того, адвокат Эльман Пашаев отметил, что защита потерпевшей стороны намеревается фальсифицировать доказательства. Они якобы планируют пригласить свидетеля, которого не допрашивали во время расследования. При этом во время заседания выяснилось, что в крови актера были следы кокаина и марихуаны.

Михаил Ефремов 8 июля влетел на большой скорости в фургон курьера Сергея Захарова в центре Москвы. Водитель грузовика скончался от полученных травм в реанимации. Экспертиза показала, что актер сел за руль сильно пьяным. Суд отправил Ефремова под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.