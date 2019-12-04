Суд продлил задержание организатора перевозки автобуса, слетевшего с моста в Забайкалье

Ингодинский районный суд Читы продлил на 72 часа задержание бизнесмена Ивана Стрельникова, который организовал рейс автобуса, слетевшего с моста в Сретенском районе Забайкалья. Суд проходил в закрытом режиме, поскольку среди погибших есть дети.

«Суд постановил: продлить срок задержания на 72 часа», — цитирует РИА «Новости» судью.

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О продлении задержания ходатайствовали следователи, поскольку им потребовалось дополнительное время для предоставления доказательств причастности Стрельникова к аварии.

Иван Стрельников является индивидуальным предпринимателем. У него двое несовершеннолетних детей. Ранее судим не был.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о задержании владельца автобуса 2 декабря. По ее словам, в офисе предпринимателя и по месту его жительства проведены обыски. Также провели управления ГИБДД и государственного автодорожного надзора по Забайкальскому краю. Следователи изучают документы по предрейсовому осмотру водителей и контролю технического состояния транспортных средств.

Авария с междугородним автобусом произошла днем 1 декабря на трассе Чита — Сретенск в Забайкалье. Транспортное средство слетело с моста и упало на лед реки Куэнги. Погибли 19 человек, еще столько же пострадали. Среди погибших водитель и двое детей.