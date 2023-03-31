31 марта 2023, 18:09
Суд продлил срок задержания блогера Кудрявого по делу об осквернении иконы
Преображенский суд продлил срок задержания блогера Кудрявого по делу с осквернением иконы
Срок задержания блогера Стасика Кудрявого (настоящее имя — Станисла Базаров) продлили на трое суток. Решение вынес Преображенский суд Москвы, сообщил ТАСС.
Правоохранители подозревают блогера по статьям «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов» и «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».
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По информации следствия, в своей квартире в Зеленограде блогер 28 марта в полуобнаженом виде совершал с иконой действия, оскорбляющие религиозные чувства верующих и демонстрирующие явное неуважение к окружающим.
Видеоролик задержанный разместил в Telegram-канале, на котором у него почти 10 тысяч подписчиков.
Задержали Кудрявого, когда он попытался покинуть Россию.
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