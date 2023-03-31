Криминал 31 марта 2023, 18:09 Суд продлил срок задержания блогера Кудрявого по делу об осквернении иконы Преображенский суд продлил срок задержания блогера Кудрявого по делу с осквернением иконы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Срок задержания блогера Стасика Кудрявого (настоящее имя — Станисла Базаров) продлили на трое суток. Решение вынес Преображенский суд Москвы, сообщил ТАСС.

Правоохранители подозревают блогера по статьям «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов» и «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Реклама

По информации следствия, в своей квартире в Зеленограде блогер 28 марта в полуобнаженом виде совершал с иконой действия, оскорбляющие религиозные чувства верующих и демонстрирующие явное неуважение к окружающим.

Видеоролик задержанный разместил в Telegram-канале, на котором у него почти 10 тысяч подписчиков.

Задержали Кудрявого, когда он попытался покинуть Россию.