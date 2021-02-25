Суд продлил меру пресечения экс-главе Минстроя Михаилу Меню

Басманный суд Москвы продлил меру пресечения экс-главе Минстроя Михаилу Меню. До 30 марта сохраняется запрет определенных действий.

«Басманный суд 25 февраля 2021 года удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде запрета определённых действий до 30 марта 2021 года в отношении Михаила Меня», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда.

Экс-главе Минстроя запрещено пользоваться интернетом и покидать место жительства, кроме ежедневных двухчасовых прогулок.

Бывшего главу Минстроя России Михаила Меня обвинили в растрате 700 миллионов рублей. По версии следствия, он присвоил деньги, направленные на развитие Ивановской области, когда занимал должность руководителя региона. Сам экс-министр вины не признает. Ему грозит до десяти лет колонии.

Михаил Мень стал аудитором Счетной палаты в 2018 году. До этого политик занимал пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. С 2005 по 2013 год Мень был губернатором Ивановской области, ранее также работал в правительствах Москвы и Московской области.