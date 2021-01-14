Суд продлил меру пресечения для Меня

Басманный суд Москвы продлил запрет определенных действий бывшему главе Ивановской области, аудитору Счетной палаты Михаилу Меню до конца февраля. Его обвиняют в хищении.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения Меню в виде запрета определенных действий до 28 февраля», — сообщили ТАСС в суде.

Адвокат Мурад Мусаев рассказал, что следственные действия по делу завершены. Однако из-за того, что Мень заболел COVID-19, они проходили без него. Юрист и его подзащитный уже начали знакомиться с материалами дела.

«Все предварительное следствие по существу дела для самого Меня прошло за считанные дни. Так что стало невозможно дать показания по существу дела. Хотя мы ходатайствовали об этом, как и о ряде очных ставок», — добавил Мусаев.

Меню запрещено общаться с определенными людьми, отправлять и получать почту, использовать интернет. Он имеет право на два часа в день выходить на прогулки. Все остальное время бывший губернатор должен находится по месту проживания — в Красногорском районе Московской области.

Следователи считают, что Мень с сотрудниками группы компаний «Продо» присвоил 700 миллионов рублей, когда в 2011 году был губернатором Ивановской области. Ему уже предъявлено обвинение.