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    14 января 2021, 12:32

    Суд продлил меру пресечения для Меня

    Александра Ломейко, Наза Салех Захи

    Басманный суд Москвы продлил запрет определенных действий бывшему главе Ивановской области, аудитору Счетной палаты Михаилу Меню до конца февраля. Его обвиняют в хищении.

    «Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения Меню в виде запрета определенных действий до 28 февраля», — сообщили ТАСС в суде.

    Адвокат Мурад Мусаев рассказал, что следственные действия по делу завершены. Однако из-за того, что Мень заболел COVID-19, они проходили без него. Юрист и его подзащитный уже начали знакомиться с материалами дела.

    «Все предварительное следствие по существу дела для самого Меня прошло за считанные дни. Так что стало невозможно дать показания по существу дела. Хотя мы ходатайствовали об этом, как и о ряде очных ставок», — добавил Мусаев.

    Меню запрещено общаться с определенными людьми, отправлять и получать почту, использовать интернет. Он имеет право на два часа в день выходить на прогулки. Все остальное время бывший губернатор должен находится по месту проживания — в Красногорском районе Московской области.

    Следователи считают, что Мень с сотрудниками группы компаний «Продо» присвоил 700 миллионов рублей, когда в 2011 году был губернатором Ивановской области. Ему уже предъявлено обвинение.