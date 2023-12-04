Криминал 04 декабря 2023, 18:26 Суд продлил домашний арест фигурантке дела о брачных аферах в Москве Суд в Москве продлил домашний арест соучастнице брачного афериста до 23 мая Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы» / Соцсети

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С учетом позиции Тушинской межрайонной прокуратуры суд продлил срок содержания под домашним арестом подсудимой Диане Дабсон до 23 мая 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Кроме того, в ведомстве отметили, что суд не удовлетворил ходатайство защиты об изменении меры пресечения на более мягкую.

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«По результатам судебного заседания суд направил уголовное дело в отношении Дабсон по подсудности в Перовский районный суд города Москвы», — подчеркнули в пресс-службе.

Диана Дабсон — предполагаемая соучастница и дочь брачного афериста Надира Абулова, которого обвиняют в совершении мошенничества по предварительному сговору в особо крупном размере.

По версии следствия, девушка вместе с отцом разработали преступную схему хищения имущества у одиноких женщин. Мужчина знакомился с женщинами на сайтах, где выдавал себя за состоятельного холостяка, который хочет создать семью, а его дочь заводила с ними доверительные отношения.

Ранее психолог Александра Миллер рассказала, что распознать альфонса можно по его интересу к должности женщины и размеру зарплаты.