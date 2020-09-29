Суд продлил арест жене рэпера Картрайта. Ее обвиняют в убийстве музыканта

«Суд не усматривает основания для изменения меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, полагает, что иная мера пресечения не будет отвечать целям и задачам судопроизводства. Суд постановил продлить Кохал меру — срок содержания под стражей — на один месяц, до 30 октября», — приводит агентство слова судьи Михаила Смирнова.

Адвокат семьи Картрайта поддержал ходатайство следствия. Защита обвиняемой выступила против продления ареста и заявила, что следствие ведут неэффективно.

Тело Энди Картрайта 29 июля нашли в квартире в Санкт-Петербурге. Кохал заявила, что ее муж умер от передозировки наркотиками. Женщина призналась, что расчленила тело рэпера, чтобы скрыть причину его смерти. Позже ее арестовали и обвинили в убийстве. В августе защита Кохал подала жалобу в прокуратуру на давление со стороны следствия.

Ранее в память о Картрайте в Москве и Петербурге прошли выступления рэперов. Вырученные деньги отправили матери погибшего музыканта.