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    29 сентября 2020, 19:10

    Суд продлил арест жене рэпера Картрайта. Ее обвиняют в убийстве музыканта

    Андрей Иванов

    Смольнинский суд оставил за решеткой жену рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марину Кохал до 30 октября. На продлении ареста настаивало следствие. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.
    Суд продлил арест жене рэпера Картрайта. Ее обвиняют в убийстве музыканта

    «Суд не усматривает основания для изменения меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, полагает, что иная мера пресечения не будет отвечать целям и задачам судопроизводства. Суд постановил продлить Кохал меру — срок содержания под стражей — на один месяц, до 30 октября», — приводит агентство слова судьи Михаила Смирнова.

    Адвокат семьи Картрайта поддержал ходатайство следствия. Защита обвиняемой выступила против продления ареста и заявила, что следствие ведут неэффективно.

    Тело Энди Картрайта 29 июля нашли в квартире в Санкт-Петербурге. Кохал заявила, что ее муж умер от передозировки наркотиками. Женщина призналась, что расчленила тело рэпера, чтобы скрыть причину его смерти. Позже ее арестовали и обвинили в убийстве. В августе защита Кохал подала жалобу в прокуратуру на давление со стороны следствия.

    Ранее в память о Картрайте в Москве и Петербурге прошли выступления рэперов. Вырученные деньги отправили матери погибшего музыканта.

    Новости SMI.FM