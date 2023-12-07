Криминал 07 декабря 2023, 17:45 Суд продлил арест Стрелкову по делу о призывах к экстремизму Мосгорсуд продлил арест Стрелкову на полгода по делу о призывах к экстремизму Фото: Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции» / Соцсети

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Московский городской суд продлил арест бывшему министру обороны Донецкой Народной Республики Игорю Стрелкову на полгода по делу о призывах к экстремизму. Сегодня прошло предварительное заседание, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Игоря Стрелкова задержали в собственном доме в июле этого года. Ему выдвинули обвинения по статье 280 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следствия, он публично призывал пользователей интернета к экстремистским действиям.

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Адвокат Стрелкова Александр Молохов сообщил, что следователи присвоили делу гриф «секретно» из-за содержания в материалах дела государственной тайны. Расследование ведут следователи ФСБ.